В Великих Луках пойманы мужчины при попытке украсть электродвигатель с башенного крана

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-13T16:20:06+03:00

Оказалось, что до этого с этого же крана они сняли и другие детали

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В Великих Луках задержана троица приятелей, которых подозревают в краже деталей башенного крана. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кран стоит на улице Холмской в южной столице региона.

Трое мужчин, все они жители Великих Лук, никто из них официально нигде не работает сейчас, договорились раздобыть немного денег. Работать для этого не требовалось. Достаточно было только добраться до крана и снять с него пару – тройку запчастей на продажу. Первая вылазка была сделана в феврале этого года. Потом было еще несколько визитов. Детали снимались и выносились с территории.

В какой-то момент собственник крана обратил внимание на неожиданную попытку неизвестных людей разобрать кран, обратился в полицию.

Схватили гостей после их очередного наведывания на площадку, на этот раз целью визита был электродвигатель с крана. Задержать злоумышленников помогла служебная собака.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU