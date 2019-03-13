У одного из гипермаркетов Пскова начнет дежурство мобильный ФАП

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-13T16:35:57+03:00

В Пскове выездной ФАП в конце марта будет дежурить на улице Труда. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП - Ред.) будет дежурить в ближайшие дни в Пскове на улице Труда, дом 37а. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, специальный автобус можно будет увидеть на парковке перед «Семейным Магнитом».

Работу мобильного ФАПа организовала Псковская городская поликлиника.

В автобусе все желающие смогут пройти диспансеризацию. В перечень мероприятий входит анкетирование пациента, измерение артериального давления, антропометрия, ЭКГ, измерение внутриглазного давления. Здесь же дежурящий врач выдаст необходимые направления в поликлиники на анализы.

КОНКРЕТНО

Даты и часы работы мобильного ФАПа: с 18 по 22 марта и с 25 по 29 марта 2019 года. Время приема – с 10 до 14 часов.

Подобные выездные медицинские офисы регулярно работают в Пскове у крупных торговых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU