В Пустошке мужчина покатался на чужой машине и вернул ее на место

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-13T16:42:17+03:00

В Пустошке мужчина покатался на чужой машине, влетел на ней в сугроб, а потом как ни в чем не бывало, вернул транспорт к крыльцу дома, откуда угонял. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Пустошке полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Правда, есть в этом деле одна забавная деталь - неизвестный любитель покататься на чужой машине вернул ее владельцу. Об этом курьезном случае «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе УМВД России Псковской области.

Ночью 12 марта безработный житель Пустошки, ранее судимый за ДТП, решил прокатиться по ночному городу и воспользовался для этой цели чужим автомобилем «Форд Мондео», который был припаркован на улице Мелиораторов. Однако не все прошло гладко – во время катания он не справился с управлением и влетел в сугроб. После этого вернул машину на место.

С утра хозяин обнаружил незначительные повреждения на кузове и обратился в полицию. Полицейские установили личность подозреваемого в тот же день задержали его, в содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело и, скорее всего, мужчина окажется в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU