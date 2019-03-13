Пансионат, которого нет: В Пскове женщина перевела деньги на счет несуществующего дома отдыха

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-13T17:44:47+03:00

В преддверии периода отпусков стоит внимательнее относиться к выбору фирм по продаже туров и бронированию отелей, ведь на этом поприще стали промышлять мошенники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Пскове жертвой мошенников стала женщина, планировавшая отдохнуть на море. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, ущерб составил 25 тысяч рублей.

Жительница областной столицы наткнулась в интернете на сайт одного очень привлекательного, по ее мнению, а самое главное недорогого пансионата на берегу Черного моря. Она связалась с администраторами. Сотрудники вежливо предложили сразу же забронировать номер на весь май, описывая предстоящий отдых во всех красках. Доверчивая женщина охотно перевела предоплату за путевку на указанный мошенниками счет.

Однако, когда она через некоторое время решила связаться с представителями сайта для уточнения некоторых вопросов организации поездки, ответом ей была тишина. Не стало и самого сайта – по старому адресу открывалась лишь пустая страница. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU