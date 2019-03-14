Двух ушедших из дома школьников в Псковской области пока не нашли

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-14T09:37:49+03:00

Третий день в Псковской области ищут пропавших школьников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ребята не вернулись из школы еще 12 марта

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В Псковской области продолжается поиск двух школьников 14 и 16 лет. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, подростков разыскивают с 12 марта, но пока поиски не дали результатов.

Мальчишки обучаются в Москвинской школе деревни Кирово Псковского района. В день своего исчезновения они пришли на занятия, но уже около 9 часов покинули здание. Домой в тот вечер они не вернулись.

Один из них – Никита Букшован, 16 лет. Учится в восьмом классе. Был одет в черную куртку, синие брюки с белой полосой, серо-серебристые кроссовки. При нем был шарф с надписью «Зенит».

Второй – Максим Дмитриев, 14 лет. Учится в седьмом классе. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

КОНКРЕТНО

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростков, позвонить по телефонам ОМВД России по Псковскому району: 8(8112) 676-872, 676- 851 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU