В Гуманитарном лицее Пскова отключили отопление, но занятия не отменили

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-14T10:01:34+03:00

Без тепла в здании школьники проучатся около трех часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация учреждения сообщила об аварии родителям через электронный дневник

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В Гуманитарном лицее Пскова отключили отопление. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», родителей учеников оповестили об этом через электронный дневник.

- У меня там учится ребенок, - рассказала псковичка Татьяна Филипченкова, - Сижу и думаю, зачем вообще отправила ребёнка в школу. В сообщении администрация школы сообщила об аварии.

Также родителям посоветовали потеплее одевать своих детей на уроки. Занятия сократили до 30 минут. После 11:30 первая смена школы отправится домой. Тем временем в Пскове на улице около нуля градусов. Ветер южных направлений, порывы достигают трех метров в секунду.

В управлении образования Пскова отказались комментировать ситуацию. Начальника, Анны Кузыченко, нет на месте, а специалисты отказались делиться информацией с корреспондентом «Комсомолки».

В единой диспетчерской службе Пскова отметили, что работы на тепловых сетях проводятся в плановом режиме, администрации социальных учреждений были об этом предупреждены заранее.

- Точных сроков завершения работ пока что нет, - отметил диспетчер службы.

ИСТОЧНИК KP.RU