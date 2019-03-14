В Гуманитарном лицее Пскова отключили отопление, но занятия не отменили
В Гуманитарном лицее Пскова отключили отопление. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», родителей учеников оповестили об этом через электронный дневник.
- У меня там учится ребенок, - рассказала псковичка Татьяна Филипченкова, - Сижу и думаю, зачем вообще отправила ребёнка в школу. В сообщении администрация школы сообщила об аварии.
Также родителям посоветовали потеплее одевать своих детей на уроки. Занятия сократили до 30 минут. После 11:30 первая смена школы отправится домой. Тем временем в Пскове на улице около нуля градусов. Ветер южных направлений, порывы достигают трех метров в секунду.
В управлении образования Пскова отказались комментировать ситуацию. Начальника, Анны Кузыченко, нет на месте, а специалисты отказались делиться информацией с корреспондентом «Комсомолки».
В единой диспетчерской службе Пскова отметили, что работы на тепловых сетях проводятся в плановом режиме, администрации социальных учреждений были об этом предупреждены заранее.
- Точных сроков завершения работ пока что нет, - отметил диспетчер службы.
ИСТОЧНИК KP.RU