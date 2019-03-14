В Псковской области полностью снят карантин по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-14T10:37:08+03:00

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В Псковской области отменены все ограничения, которые вводились из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Данное постановление издано и утверждено 12 марта на основе расширенного анализа ситуации с заболеваемостью. На текущий момент по всей территории области полностью возобновлена работа всех школ и детских садов.

Всего в период с 4 по 10 марта по всему региону зарегистрированы 4578 случаев заболевания. По сравнению с предшествующей неделей уровень заболеваемости снизился на 28,4 процента. Также отменены все санитарные ограничения в местах общего пользования, которые региональное отделение Роспотребнадзора ввело 5 февраля 2019 года в местах массового скопления людей и больницах. Кроме того, сняты запреты на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU