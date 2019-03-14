2019-03-14T10:37:08+03:00
Общество

В Псковской области полностью снят карантин по гриппу и ОРВИ

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Нестерук
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
За предыдущую неделю в Псковской области заболели 4578 человек.За предыдущую неделю в Псковской области заболели 4578 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Псковской области отменены все ограничения, которые вводились из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Данное постановление издано и утверждено 12 марта на основе расширенного анализа ситуации с заболеваемостью. На текущий момент по всей территории области полностью возобновлена работа всех школ и детских садов.

Всего в период с 4 по 10 марта по всему региону зарегистрированы 4578 случаев заболевания. По сравнению с предшествующей неделей уровень заболеваемости снизился на 28,4 процента. Также отменены все санитарные ограничения в местах общего пользования, которые региональное отделение Роспотребнадзора ввело 5 февраля 2019 года в местах массового скопления людей и больницах. Кроме того, сняты запреты на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков
Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно
Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство предприятия «Титан-Полимер» в Пскове
В Пскове безработная женщина обманула банк и получила кредитную карту
Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения
Аварию на коллекторе в Псковском районе ликвидируют 14 марта
Михаил Сутягинский: До 2027 года псковский «Титан - Полимер» перечислит до 11 млрд рублей налогов
Пскович избил свою бывшую жену табуреткой из-за упреков о прошлой совместной жизни
Руководство группы компаний «Титан»: В Пскове планируется запустить безотходное производство
В Пскове мужчина избил случайного прохожего ради покупки спиртного
Михаил Сутягинский: Предлагаемое для возведения в Пскове предприятие является самым экологически чистым
С 18 марта в Пскове заработает офис предприятия «Титан-Полимер»
В Опочке во время пожара в доме на улице Урицкого пострадали два человека
В Гуманитарном лицее Пскова отключили отопление, но занятия не отменили
Двух ушедших из дома школьников в Псковской области пока не нашли
Пансионат, которого нет: В Пскове женщина перевела деньги на счет несуществующего дома отдыха
В Пустошке мужчина покатался на чужой машине и вернул ее на место
У одного из гипермаркетов Пскова начнет дежурство мобильный ФАП
В Великих Луках пойманы мужчины при попытке украсть электродвигатель с башенного крана
В Гдовском районе откроют музей-заповедник в память об Александре Невском
В Пскове создадут оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского
Региональное УФАС обязало власти Псковского района демонтировать четыре рекламные конструкции
В Пскове военнослужащий избил своего подчиненного
На трассе из Пскова в Петербург на восемь месяцев ограничат движение из-за ремонта моста
В одной из школ Палкинского района детей не стали кормить по субботам