2019-03-14T11:08:28+03:00
Происшествия

В Опочке во время пожара в доме на улице Урицкого пострадали два человека

После происшествия они находятся под наблюдением врачей
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
В пожаре пострадали два человека, с места происшествия их доставили в больницы региона.В пожаре пострадали два человека, с места происшествия их доставили в больницы региона.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Опочке на улице Урицкого произошел пожар в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента пострадали два человека.

- Сообщение о пожаре поступило 13 марта в 6.30, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

Из дома эвакуировали трех человек. Хозяйку здания, женщину 1929 года рождения, направили в Опочецкую межрайонную больницу. Еще одного пострадавшего, мужчину 1953 года рождения доставили в Псков в областную больницу. Медики диагностировали у пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Огонь изнутри уничтожил крышу здания на площади в 40 квадратных метров. Специалисты определили, что скорее всего пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарным удалось спасти один жилой дом и три надворные постройки.

КСТАТИ

В этот же день в деревне Круповщина Псковского района сгорел гараж с микроавтобусом. Причина возгорания - аварийный режим работы отопительного котла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков
Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно
Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство предприятия «Титан-Полимер» в Пскове
В Пскове безработная женщина обманула банк и получила кредитную карту
Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения
Аварию на коллекторе в Псковском районе ликвидируют 14 марта
Михаил Сутягинский: До 2027 года псковский «Титан - Полимер» перечислит до 11 млрд рублей налогов
Пскович избил свою бывшую жену табуреткой из-за упреков о прошлой совместной жизни
Руководство группы компаний «Титан»: В Пскове планируется запустить безотходное производство
В Пскове мужчина избил случайного прохожего ради покупки спиртного
Михаил Сутягинский: Предлагаемое для возведения в Пскове предприятие является самым экологически чистым
С 18 марта в Пскове заработает офис предприятия «Титан-Полимер»
В Псковской области полностью снят карантин по гриппу и ОРВИ
В Гуманитарном лицее Пскова отключили отопление, но занятия не отменили
Двух ушедших из дома школьников в Псковской области пока не нашли
Пансионат, которого нет: В Пскове женщина перевела деньги на счет несуществующего дома отдыха
В Пустошке мужчина покатался на чужой машине и вернул ее на место
У одного из гипермаркетов Пскова начнет дежурство мобильный ФАП
В Великих Луках пойманы мужчины при попытке украсть электродвигатель с башенного крана
В Гдовском районе откроют музей-заповедник в память об Александре Невском
В Пскове создадут оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского
Региональное УФАС обязало власти Псковского района демонтировать четыре рекламные конструкции
В Пскове военнослужащий избил своего подчиненного
На трассе из Пскова в Петербург на восемь месяцев ограничат движение из-за ремонта моста
В одной из школ Палкинского района детей не стали кормить по субботам