В Опочке во время пожара в доме на улице Урицкого пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-14T11:08:28+03:00

В пожаре пострадали два человека, с места происшествия их доставили в больницы региона. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

После происшествия они находятся под наблюдением врачей

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В Опочке на улице Урицкого произошел пожар в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента пострадали два человека.

- Сообщение о пожаре поступило 13 марта в 6.30, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

Из дома эвакуировали трех человек. Хозяйку здания, женщину 1929 года рождения, направили в Опочецкую межрайонную больницу. Еще одного пострадавшего, мужчину 1953 года рождения доставили в Псков в областную больницу. Медики диагностировали у пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Огонь изнутри уничтожил крышу здания на площади в 40 квадратных метров. Специалисты определили, что скорее всего пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарным удалось спасти один жилой дом и три надворные постройки.

КСТАТИ

В этот же день в деревне Круповщина Псковского района сгорел гараж с микроавтобусом. Причина возгорания - аварийный режим работы отопительного котла.

ИСТОЧНИК KP.RU