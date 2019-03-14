С 18 марта в Пскове заработает офис предприятия «Титан-Полимер»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-14T12:15:18+03:00

В офисе компании "Титан-полимер" всем желающим ответят на интересующие вопросы. Фото: Ирина ПОТАПОВА

В офисе будут принимать всех, кого интересует проект строительства химического предприятия

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С 18 марта в Пскове откроет свои двери офис предприятия «Титан-Полимер». Об этом сообщил Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

По его словам, в офисе, которой расположится в доме №17 по улице Ленина, будут принимать всех, кому интересен проект, и смогут ответить детально на возникающие вопросы.

- Группа компаний «Титан» максимально открыта, - подчеркнул Михаил Сутягинский. - Мы считаемся компанией номер один по качеству выпускаемой продукции. Компания имеет се регистрационные сертификаты, в том числе, и европейских компаний. Предприятия, которое входит в группу, мы проводим более 16 тысяч экспертиз, и его можно считать образцовым с точки зрения безопасности производства.

КОНКРЕТНО

Новое предприятие планируется возвести в 8 км от Пскова на территории особой экономической зоны «Моглино».

ИСТОЧНИК KP.RU