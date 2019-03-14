2019-03-14T12:47:21+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина избил случайного прохожего ради покупки спиртного

Ближайшие три года он проведет в местах лишения свободы
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Злоумышленник за нападение на прохожего отправится в тюрьму.Злоумышленник за нападение на прохожего отправится в тюрьму.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове прошел суд над 40-летним местным жителем, который прямо на улице избил незнакомца. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пскова, надзорный орган поддержал государственное обвинение.

Осужденный рано утром в состоянии сильного алкогольного опьянения шел по городу и увидел мужчину. Раньше они с ним знакомы не были. Он подошел к нему сзади, дважды ударил ладонью, а затем нанес еще два удара коленом, таким образом оглушив потерпевшего. Затем достал из карманов потерпевшего мобильный телефон и деньги.

В одном из ломбардов ему удалось продать телефон за небольшую сумму. Все деньги он потратил на покупку спиртного. До этого момента мужчина к уголовной ответственности не привлекался, что послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Преступнику придется провести три года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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