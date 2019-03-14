Руководство группы компаний «Титан»: В Пскове планируется запустить безотходное производство
Руководство группы компаний «Титан» пригласило всех желающих своими глазами увидеть уже имеющиеся производства, чтобы оценить риски и возможности. Как отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский, поехать можно не только, например, на предприятие в Омск, но и на европейские предприятия, чтобы было с чем сравнивать, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». При этом Михаил Сутягинский особо обратился к тем, что критикует сегодня проект строительства предприятия в Пскове.
- Будет безотходное производство. Мы тонну сырья получили, тонну продукции выдали в эксплуатацию, - отметил он.
И подчеркнул, что в рамках поездки можно будет оценить экологические риски.
- Мы готовы вас принимать, отвечать на ваши вопросы в нашем информационном центре, - добавил представитель группы компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU