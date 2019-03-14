2019-03-14T11:51:48+03:00
Общество

Руководство группы компаний «Титан»: В Пскове планируется запустить безотходное производство

Проект может быть реализован в ближайшее время на территории особой экономической зоны «Моглино»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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На предприятии "Титан-полимер" в Моглино организуют безотходное производство.На предприятии "Титан-полимер" в Моглино организуют безотходное производство.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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Руководство группы компаний «Титан» пригласило всех желающих своими глазами увидеть уже имеющиеся производства, чтобы оценить риски и возможности. Как отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский, поехать можно не только, например, на предприятие в Омск, но и на европейские предприятия, чтобы было с чем сравнивать, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». При этом Михаил Сутягинский особо обратился к тем, что критикует сегодня проект строительства предприятия в Пскове.

- Будет безотходное производство. Мы тонну сырья получили, тонну продукции выдали в эксплуатацию, - отметил он.

И подчеркнул, что в рамках поездки можно будет оценить экологические риски.

- Мы готовы вас принимать, отвечать на ваши вопросы в нашем информационном центре, - добавил представитель группы компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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