Пскович избил свою бывшую жену табуреткой из-за упреков о прошлой совместной жизни

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-14T12:13:13+03:00

За правонарушение ему грозит до двух лет лишения свободы

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В Пскове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в избиении своей бывшей супруги. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, следствие собрало достаточную доказательную базу по инциденту.

Как стало известно во время расследования, бывшие супруги решили провести вечер вместе и договорились о встрече. Во время посиделок они поначалу вели мирную беседу, пили спиртные напитки, но в разгар вечера между ними началась ожесточенная ссора на почве былых обид. Женщина упрекала экс-супруга в том, что он был плохим мужем и винила его в распавшемся браке. Эти доводы очень сильно разозлили мужчину, из-за чего он взял в руки табуретку и начал избивать потерпевшую. Злоумышленник нанес потерпевшей 28 ударов по телу и голове. Все повреждения на теле женщины зафиксировали медики.

Суд рассмотрит уголовное дело и вынесет свой приговор. Пока что мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU