Михаил Сутягинский: До 2027 года псковский «Титан - Полимер» перечислит до 11 млрд рублей налогов
До 2027 года 11 млрд рублей налоговых отчислений поступит в бюджеты всех уровней от «Титан -Полимера» в случае строительства предприятия в Псковской области. Такие данные озвучил 14 марта председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский на встрече с жителями Пскова, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».
Первые финансовые отчисления будут поступать уже в 2019 году на этапе строительства, речь идет, например, о налогах на заработную плату.
Но не только финансовая подпитка бюджета обещана руководством «Титана». Михаил Сутягинский отметил, что предприятие готово взаимодействовать с промышленными предприятиями, работающими в регионе, и предоставлять им сырье для производств, которое отвечает более высоким экологическим требованиям.
КОНКРЕТНО
Предприятие группы компаний «Титан» планируется возвести в «Моглино». Всего на площадке планируется запустить 2 очереди производства, создать научно-технический центр в сотрудничестве с ПсковГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU