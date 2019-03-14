2019-03-14T12:35:28+03:00
Общество

Михаил Сутягинский: До 2027 года псковский «Титан - Полимер» перечислит до 11 млрд рублей налогов

Предприятие готово стать не просто одним из крупнейших налогоплательщиков, но и поставщиком сырья местным предприятиям
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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От размещения завода "Титан-полимер" Псковская область получит 11 миллиардов рублей за 8 лет.От размещения завода "Титан-полимер" Псковская область получит 11 миллиардов рублей за 8 лет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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До 2027 года 11 млрд рублей налоговых отчислений поступит в бюджеты всех уровней от «Титан -Полимера» в случае строительства предприятия в Псковской области. Такие данные озвучил 14 марта председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский на встрече с жителями Пскова, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

Первые финансовые отчисления будут поступать уже в 2019 году на этапе строительства, речь идет, например, о налогах на заработную плату.

Но не только финансовая подпитка бюджета обещана руководством «Титана». Михаил Сутягинский отметил, что предприятие готово взаимодействовать с промышленными предприятиями, работающими в регионе, и предоставлять им сырье для производств, которое отвечает более высоким экологическим требованиям.

КОНКРЕТНО

Предприятие группы компаний «Титан» планируется возвести в «Моглино». Всего на площадке планируется запустить 2 очереди производства, создать научно-технический центр в сотрудничестве с ПсковГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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