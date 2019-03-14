2019-03-14T12:25:15+03:00
Общество

Аварию на коллекторе в Псковском районе ликвидируют 14 марта

Накануне в деревне Неелово - 2 произошел разлив стоков
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Пока ремонтники решают проблему, жителям Неелово-2 привозят питьевую воду.Пока ремонтники решают проблему, жителям Неелово-2 привозят питьевую воду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Псковском районе в результате аварии на коллекторе произошел разлив стоков в районе деревни Неелово-2. Данный коллектор обслуживает ряд деревень района и особую экономическую зону «Моглино».

- Данная аварийная ситуация находится под контролем, на сегодняшний день замена труб должна подойти к концу, должны быть заменены около 140 метров трубы, - цитирует главу Псковского района Наталью Федорову корреспондент «Комсомольской правды - Псков». - Недавно приезжали туда, встречались с жителями. Сейчас их обеспечиваем питьевой водой. Данная ситуация в ближайшее время должна быть разрешена.

Олег Бедских, и.о. руководителя ОЭЗ «Моглино», отметил, что «управляющей компанией 1,5 года назад разработан проект реконструкции коллектора, он предполагает поэтапность и учитывает разное состояние участков коллектора».

- На сегодняшний день стоки с площадки «Моглино» от действующих резидентов минимальны. Не составляют даже процента, - добавил он. - Речь идет об обычных хозбытовых стоках. Это не промышленные стоки. Реализация проекта реконструкции напрямую связана с перспективами прихода на площадку новых резидентов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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