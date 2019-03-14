Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения
- Для проектируемого в Пскове предприятия группы компаний «Титан - полимер» роза ветров не имеет значения, - подчеркнул Виктор Керницкий, эксперт в области ПЭТФ.
Его комментарий прозвучал на встрече руководства группы компаний с представителями общественности и журналистами Псковской области 14 марта, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».
По словам эксперта, который не одно десятилетие занимается полимерами, он опирается на опыт уже имеющихся в России предприятий, на которых лично побывал. Говорить о выбросах в атмосферу не приходится, по его словам.
- Вот я вам покажу фотографию предприятия в Калининграде. Если вы видите, то здесь одна труба и над ней нет даже дыма. В воздух выбрасывается СО2, - уточнил Виктор Керницкий.
КСТАТИ
Предприятие «Титан-Полимер», которое построят в «Моглино», планируют сделать безотходным.
ИСТОЧНИК KP.RU