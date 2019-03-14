2019-03-14T12:34:16+03:00
Общество

Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения

Об особенностях предприятия эксперт рассказал представителям общественности и журналистам Псковской области
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Эксперты утверждают, что кроме углекислого газа в атмосферу ничего выбрасываться не будет.Эксперты утверждают, что кроме углекислого газа в атмосферу ничего выбрасываться не будет.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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- Для проектируемого в Пскове предприятия группы компаний «Титан - полимер» роза ветров не имеет значения, - подчеркнул Виктор Керницкий, эксперт в области ПЭТФ.

Его комментарий прозвучал на встрече руководства группы компаний с представителями общественности и журналистами Псковской области 14 марта, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

По словам эксперта, который не одно десятилетие занимается полимерами, он опирается на опыт уже имеющихся в России предприятий, на которых лично побывал. Говорить о выбросах в атмосферу не приходится, по его словам.

- Вот я вам покажу фотографию предприятия в Калининграде. Если вы видите, то здесь одна труба и над ней нет даже дыма. В воздух выбрасывается СО2, - уточнил Виктор Керницкий.

КСТАТИ

Предприятие «Титан-Полимер», которое построят в «Моглино», планируют сделать безотходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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