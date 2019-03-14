В Пскове безработная женщина обманула банк и получила кредитную карту

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-14T12:57:00+03:00

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В Пскове прошел суд над местной 39-летней женщиной, которая совершила мошеннические действия при выдаче кредита. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пскова, злоумышленница изначально не собиралась оплачивать полученный кредит.

Как установили следователи, женщина представилась работником одной из организаций города с ежемесячным доходом в 12 000 рублей, хотя на самом деле была безработной. Сотрудник банка, не подозревая об обмане, принял анкету со сведениями и одобрил кредит. Злоумышленнице выдали кредитная карта с номиналом 15 000 рублей. Деньги женщина потратила на собственные нужды.

Банк обратился в суд, когда понял, что деньги злоумышленница не вернет. Поскольку женщина является инвалидом второй группы и страдает туберкулезом, суд назначил условное наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с подпиской о невыезде из Пскова.Кроме того, смягчающим фактором послужило ее чистосердечное признание и активная помощь следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU