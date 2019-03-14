2019-03-14T13:34:03+03:00
Общество

Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно

Сейчас электропоезд ходит через Лугу, в направлении которой и так много рейсов
Виталий Суриков
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Псковичи беспокоятся, что "Ласточку" до Великого Новгорода могут отменить.Псковичи беспокоятся, что "Ласточку" до Великого Новгорода могут отменить.Фото: Владимир Кольцов
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Псковичи предлагают изменить маршрут «Ласточки» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», с такой просьбой на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратился Юрий Тимофеев.

- Я не мог не обратить внимание, что в таком современном поезде из пяти вагонов ехало порядка 15 человек, - заметил автор послания. - Считаю, что для того, чтобы маршрут не был закрыт в виду низкого пассажиропотока, необходимо вносить срочные имения.

Сейчас поезд идет до Луги. Но как заметил Юрий, в этом же направлении идут ежедневно еще четыре поезда. Пассажиры могут выбирать более удобные для себя по времени «Ласточки». Проблему можно решить, если пустить Ласточку через Дно и Порхов, два крупных районных центра Псковской области. Спрос на услуги поезда значительно повысится, а в Дно люди смогут пересаживаться на большое количество поездов разных направлений, если им это понадобится. Изменение маршрута позволит сохранить больше часа, которые поезд теряет при смене направлений в Луге.

Также Юрий Тимофеев предлагает в своем обращении сократить длинные остановки «Ласточки». Это позволит быстрее добираться до конечного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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