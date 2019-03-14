Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков
Жители поселка Усвяты бьют тревогу: волки спокойно гуляют по улицам райцентра. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информацию об этом разместила Кристина Лобец в интернете.
- В районе развелось очень много волков, - заметила автор обращения. - Едят собак прямо во дворе с цепи в самом поселке.
Бригада охотников, по словам Кристины Лобец, не может справиться с нарастающим количеством хищников. Некоторые жители райцентра вынуждены вооружаться, чтобы дойти до работы. В ход идут и вилы. Люди бояться отпускать и детей в школу, потому что в этот же момент по улицам могут бегать волки.
Вопрос о разросшейся в Усвятском районе популяции волков направили на рассмотрение начальника комитета по ветеринарии Псковской области Веры Баданиной.
КСТАТИ
В Порховском районе также отмечаются случаи нападения волков на домашних собак.
ИСТОЧНИК KP.RU