2019-03-14T17:16:46+03:00
Общество

Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков

Охотники не справляются с животными, количество которых быстро растет
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Волки начали постоянно появляться на улицах Усвят.Волки начали постоянно появляться на улицах Усвят.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители поселка Усвяты бьют тревогу: волки спокойно гуляют по улицам райцентра. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информацию об этом разместила Кристина Лобец в интернете.

- В районе развелось очень много волков, - заметила автор обращения. - Едят собак прямо во дворе с цепи в самом поселке.

Бригада охотников, по словам Кристины Лобец, не может справиться с нарастающим количеством хищников. Некоторые жители райцентра вынуждены вооружаться, чтобы дойти до работы. В ход идут и вилы. Люди бояться отпускать и детей в школу, потому что в этот же момент по улицам могут бегать волки.

Вопрос о разросшейся в Усвятском районе популяции волков направили на рассмотрение начальника комитета по ветеринарии Псковской области Веры Баданиной.

КСТАТИ

В Порховском районе также отмечаются случаи нападения волков на домашних собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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