В Себежском районе пограничники обнаружили спрятанные в вагонах с углем контрабандные сигареты

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-14T15:29:10+03:00

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В Себежском районе пограничники совместно с обслуживающим персоналом контрольно-пропускного железнодорожного пункта «Себеж» обнаружили партию контрабандных сигарет, которые были спрятаны в вагонах с углем. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, всего было обнаружено 560 пачек табачных изделий с акцизными марками Республики Беларусь.

К стенкам вагонов с внутренней стороны сигареты крепились при помощи обычных магнитов. Все пачки были аккуратно упакованы в плотный непрозрачный целлофан. В общей сложности сигареты были спрятаны в семи вагонах с углем.

Кто положил контрабандные сигареты в вагоны поезда, установить не удалось. Пограничники изъяли весь незаконный груз и передали его в правоохранительные органы, которые займутся поисками контрабандистов.

ИСТОЧНИК KP.RU