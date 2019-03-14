2019-03-14T15:29:10+03:00
Общество

В Себежском районе пограничники обнаружили спрятанные в вагонах с углем контрабандные сигареты

560 пачек были прикреплены магнитами с внутренней стороны вагонов
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Контрабандисты попытались провезти незаметно от пограничников 560 пачек сигарет.Контрабандисты попытались провезти незаметно от пограничников 560 пачек сигарет.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Себежском районе пограничники совместно с обслуживающим персоналом контрольно-пропускного железнодорожного пункта «Себеж» обнаружили партию контрабандных сигарет, которые были спрятаны в вагонах с углем. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, всего было обнаружено 560 пачек табачных изделий с акцизными марками Республики Беларусь.

К стенкам вагонов с внутренней стороны сигареты крепились при помощи обычных магнитов. Все пачки были аккуратно упакованы в плотный непрозрачный целлофан. В общей сложности сигареты были спрятаны в семи вагонах с углем.

Кто положил контрабандные сигареты в вагоны поезда, установить не удалось. Пограничники изъяли весь незаконный груз и передали его в правоохранительные органы, которые займутся поисками контрабандистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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