2019-03-14T16:39:52+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчина обманул знакомого на 1,2 миллиона рублей

За мошенничество он отправится в места лишения свободы на 5 лет
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Злоумышленник обманул своего знакомого и теперь окажется в тюрьме.Злоумышленник обманул своего знакомого и теперь окажется в тюрьме.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Великих Луках мужчина обманул своего знакомого на крупную сумму денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» пресс-службе прокуратуры Псковской области, за это злоумышленник предстал перед судом.

Мужчина обратился за помощью к своему знакомому с просьбой помочь вернуть ему его денежные средства. Якобы 7 миллионов рублей, по его словам, находятся под арестом на банковском счете. Назвал и сумму, которую нужно заплатить для получения доступа -1,2 миллиона рублей. Ему удалось убедить потерпевшего, что деньги эти он берет в долг и первым делом вернет сумму, как только получит свои деньги.

Искренне желая помочь, потерпевший, ни о чем не подозревая, одолжил приятелю необходимую сумму. После этого осужденный перестал выходить на связь. С учетом того, что похищенная обманом сумма подпадает под категорию «особо крупный размер», суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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