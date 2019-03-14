В Бежаницком районе отремонтируют дом культуры и построят новый мост

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-14T18:35:38+03:00

На эти проекты будет выделено почти 71 миллион рублей

Изменить размер текста: A A

В Бежаницком районе планируется реализация двух крупных строительных проектов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ими станут ремонт местного дома культуры и возведение моста через реку Ашевка.

Все виды работ обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава муниципалитета Сергей Михеев. Что касается дома культуры, то здесь строительные работы уже проводились - прибавилась новая пристройка. Само же здание дореволюционной постройки, в помещениях еще ни разу не проводился капитальный ремонт. Раньше здесь располагалась главная районная библиотека, а статус дома культуры здание приобрело в 1975 году. На этот проект из областного бюджета выделят примерно 11 миллионов рублей.

На строительство моста через реку Ашевка выделят 60 миллионов рублей. Начать работы планируется в июне, а завершить все до конца 2019 года.

КСТАТИ

В Бежаницах реконструируют асфальтовый завод. Росавтодор выделит на эти цели 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU