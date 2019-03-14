2019-03-14T19:01:15+03:00
Общество

Генконксул Норвегии предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран

Также дипломат заинтересовался регионом с экономической точки зрения
Виталий Суриков
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В Псковской области могут пройти Дни культуры северных стран.В Псковской области могут пройти Дни культуры северных стран.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Генконсул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, это может пройти в рамках представления инвестиционного потенциала.

На встрече с генконсулом присутствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

- Мы открыты для сотрудничества и обладаем огромным потенциалом развития по таким направлениям как промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистический и лесопромышленный комплекс, - заметила Вера Васильевна. - Также заинтересованы в развитии гуманитарных контактов.

В обсуждении возможностей реализации совместных проектов особое место заняло рыборазведение. Норвегия может стать партнером региона в этом вопросе. Не забыли стороны во время переговоров и про туристические перспективы Псковской области.

КСТАТИ

Псковская область в ближайшее время может стать доступнее для стран Прибалтики. Из столицы региона в Таллин могут начать ходить поезда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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