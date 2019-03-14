Жители псковщины задолжали по имущественным налогам больше полумиллиарда рублей
В Псковской области общая задолженность жителей региона по имущественным налогам составила 545,6 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления ФНС России, первые строчки по невыплатам занимают транспортный и земельный налоги
Также большая задолженность у псковичей за налог на имущество для физических лиц. Такие данные в управлении составили по итогам 2018 года. Далеко не все должники уплатили средства после получения уведомлений.
Налоговая служба напоминает, что своевременная оплата налогов – конституционная обязанность каждого гражданина России. Также в ведомстве напомнили, что налоги – основной источник дохода для областного и муниципального бюджетов, а это значит, что их неуплата негативно сказывается на благополучии каждого жителя региона в отдельности.
КОНКРЕТНО
Проверить наличие долгов и оплатить их можно на сайте nalog.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU