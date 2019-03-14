2019-03-14T19:15:27+03:00
Общество

Жители псковщины задолжали по имущественным налогам больше полумиллиарда рублей

Многие должники не торопятся расплатиться выполнить свою обязанность
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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В региональном управлении федеральной налоговой службы отметили, что долги за уплату налогов в Псковской области составляют полмиллиарда рублей. Фото: УФНС России по Псковской области.В региональном управлении федеральной налоговой службы отметили, что долги за уплату налогов в Псковской области составляют полмиллиарда рублей. Фото: УФНС России по Псковской области.
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В Псковской области общая задолженность жителей региона по имущественным налогам составила 545,6 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального управления ФНС России, первые строчки по невыплатам занимают транспортный и земельный налоги

Также большая задолженность у псковичей за налог на имущество для физических лиц. Такие данные в управлении составили по итогам 2018 года. Далеко не все должники уплатили средства после получения уведомлений.

Налоговая служба напоминает, что своевременная оплата налогов – конституционная обязанность каждого гражданина России. Также в ведомстве напомнили, что налоги – основной источник дохода для областного и муниципального бюджетов, а это значит, что их неуплата негативно сказывается на благополучии каждого жителя региона в отдельности.

КОНКРЕТНО

Проверить наличие долгов и оплатить их можно на сайте nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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