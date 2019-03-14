СЕГОДНЯ 19:39 2019-03-14T19:39:06+03:00

В Бежаницах может появиться новое здание автовокзала. Фото: Владимир Кольцов

В райцентре также отремонтируют железнодорожный вокзал

Изменить размер текста: A A

В Бежаницах появится новый автовокзал. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такую возможность обсудили глава региона Михаил Ведерников с главой муниципалитета Сергей Михеев.

Вопрос появления нового здания решится после определения дальнейших перспектив и направлений развития «Псковпассажиравтотранса». Сейчас через районный центр проходит 20 транзитных маршрутов. Новая автостанция позволит развивать транспортную доступность района.

Проработкой проекта реконструкции железнодорожного вокзала займется администрация псковской области, а точнее управление архитектуры и строительства

КСТАТИ

В Бежаницах благоустроят сквер бойцов 6-ой роты. На эти цели выделят 1,6 миллиона рублей. Также райцентр претендует на федеральное финансирование к 20-летию с момента трагической гибели псковских десантников.

КОНКРЕТНО

На реконструкцию дома культуры и новый мост через реку Ашевка выделят чуть меньше 71 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU