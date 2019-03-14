Администрация Великих Лук держит под контролем ситуацию с запахом газа в доме на улице Дружбы

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-14T20:01:34+03:00

Газовая плита очень сильно загрязнена, но находится в полностью исправном состоянии. Фото: Екатерина Лебедева.

Чиновники уверены, что ситуация в скором времени разрешится

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Администрация Великих Лук держит под контролем ситуацию с запахом газа в доме №7 (корпус №2) на улице Дружбы. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этой ситуации в интернете рассказала Екатерина Лебедева.

- По поручению губернатора Псковской области мы провели оперативное совещание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, - рассказала исполняющая обязанности главы администрации Великих Лук Елена Ярышкина. - На ней присутствовали представители полиции, управляющей организации и другие службы.

Квартира на первом этаже, на которую пожаловались, арендуется по договору социального найма. Сейчас здесь живет 82-летняя женщина и ее дочка. Также тут проживал сын великолучанки, но сейчас он находится на излечении в медицинском учреждении.

Газовики проверили оборудование в квартире, оно находится в удовлетворительном состоянии. Возможно, запахи образовывались из-за антисанитарного состояния квартиры, но, как заметила Юлия Александровна, там прибрались волонтеры.

- Мы разработали схемы по взаимодействию с владельцами квартиры, - отметила Елена Ярышкина. - После последних событий в нашей стране такой вопрос мы не можем оставить без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU