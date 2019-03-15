Ганзейский деловой форум пройдет в Пскове в июне
В Пскове 27-29 июня 2019 года пройдут Ганзейские дни Нового времени, и одной из площадок международного фестиваля станет деловой форум. На его площадке смогут встретиться представители крупного и малого бизнеса, представители технопарков, авторы бизнес-проектов, которые пока только ищут потенциальных инвесторов. Работать форум будет 28 и 29 июня, сообщили в администрации Псковской области.
- Программа должна быть насыщенной, интересной и неформальной, чтобы гости захотели к нам вернуться в следующем году, - поставил задачу перед организаторами форума глава региона Михаил Ведерников.
Планируется, что на одной из секций форума обсудят развитие въездного и паломнического туризма.
КОНКРЕТНО
Ганзейские дни Нового времени соберут в Пскове делегации иностранных государств, входивших в Ганзейский союз. На данный момент поданы десятки заявок о визите руководителей Ганзейских городов, творческих коллективов, представителей бизнеса. На деловой форум заявились более 30 предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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