2019-03-15T09:40:17+03:00
Экономика

Ганзейский деловой форум пройдет в Пскове в июне

Более 30 предприятий уже подали заявки об участии
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове в июне 2019 года пройдет деловой форум в рамках Ганзейских дней Нового времени.В Пскове в июне 2019 года пройдет деловой форум в рамках Ганзейских дней Нового времени.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Пскове 27-29 июня 2019 года пройдут Ганзейские дни Нового времени, и одной из площадок международного фестиваля станет деловой форум. На его площадке смогут встретиться представители крупного и малого бизнеса, представители технопарков, авторы бизнес-проектов, которые пока только ищут потенциальных инвесторов. Работать форум будет 28 и 29 июня, сообщили в администрации Псковской области.

- Программа должна быть насыщенной, интересной и неформальной, чтобы гости захотели к нам вернуться в следующем году, - поставил задачу перед организаторами форума глава региона Михаил Ведерников.

Планируется, что на одной из секций форума обсудят развитие въездного и паломнического туризма.

КОНКРЕТНО

Ганзейские дни Нового времени соберут в Пскове делегации иностранных государств, входивших в Ганзейский союз. На данный момент поданы десятки заявок о визите руководителей Ганзейских городов, творческих коллективов, представителей бизнеса. На деловой форум заявились более 30 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пыталовском районе пограничники не дали незаконно перевезти пистолет и резиновую дубинку
В Псковской области купят 50 квартир для ветеранов и семей с детьми-инвалидами
Юные хоккеисты команды «Торнадо» из Пскова завоевали серебро на международном турнире в Белоруссии
В Великих Луках приставы арестовали и продали на аукционе внедорожник должника
В Дедовичском районе женщина торговала опасным для здоровья самодельным алкоголем
В Новосокольническом районе зафиксирован первый крупный пал травы в 2019 году
Администрация Великих Лук держит под контролем ситуацию с запахом газа в доме на улице Дружбы
В Бежаницах появится новый автовокзал
Жители псковщины задолжали по имущественным налогам больше полумиллиарда рублей
Генконксул Норвегии предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран
В Бежаницком районе отремонтируют дом культуры и построят новый мост
Псковская десантно-штурмовая дивизия получила 39 единиц новейшей бронетанковой техники
В Великих Луках мужчина обманул знакомого на 1,2 миллиона рублей
В Себежском районе пограничники обнаружили спрятанные в вагонах с углем контрабандные сигареты
Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков
Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно
Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство предприятия «Титан-Полимер» в Пскове
В Пскове безработная женщина обманула банк и получила кредитную карту
Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения
Аварию на коллекторе в Псковском районе ликвидируют 14 марта