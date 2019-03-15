В Новосокольническом районе зафиксирован первый крупный пал травы в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-15T09:55:59+03:00

В скором времени в Псковской области введут пожароопасный период. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Новосокольническом районе зафиксирован первый крупный пал травы в Псковской области в 2019 году. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды Псков» в главном региональном управлении МЧС России, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

- Сообщение о горении сухой растительности поступило 14 марта в 20.29, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехала одна автоцистерна и три спасателя. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В Псковской области установилась устойчивая теплая погода. Уже 22 марта в регионе введут пожароопасный период. За ситуацией в регионе будут внимательно следить и принимать соответствующие меры.

КСТАТИ

В 2018 году несколько человек погибли из-за палов травы. Например, в апреле в Себежском районе мужчина попытался потушить горящую растительность и потерял сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU