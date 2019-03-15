В Дедовичском районе женщина торговала опасным для здоровья самодельным алкоголем

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-15T11:19:05+03:00

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В Дедовичском районе ожидает суда местная 45-летняя жительница, которая незаконно готовила и продавала суррогатный алкоголь. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, надзорное ведомство поддержало государственное обвинение против злоумышленницы.

Следователи выяснили, что женщина все начало декабря 2018 года изготавливала и продавала спиртное по месту жительства. Покупателями выступали ее знакомые. Эта информация стала известна оперативникам. Они решили провести контрольную закупку, чтобы поймать подозреваемую с поличным.

11 декабря сотрудник полиции приобрел у нее почти литр алкоголя. После этого злоумышленницу задержали. Дома у нее также были обнаружены несколько бутылок с алкогольной продукцией, готовых к продаже.

За кустарное изготовление и сбыт небезопасного для здоровья спиртного жительнице Дедовичского района грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU