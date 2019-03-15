В Великих Луках приставы арестовали и продали на аукционе внедорожник должника

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-15T11:37:42+03:00

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В Великих Луках судебные приставы арестовали и отправили на торги автомобиль мужчины, который не оплачивал кредиты. Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, всего у мужчины накопилось шесть непогашенных задолженностей перед разными банками и организациями города.

Общая сумма кредитования должника составила больше трех миллионов рублей. Одну ссуду мужчина взял на покупку новенького внедорожник «Mitsubishi Outlander». Однако, платить по счетам великолучанин не торопился.

Вырученные с продажи автомобиля средства в размере 563 тысячи рублей пошли в счет уплаты долгов неплательщика. В отношении мужчины все еще продолжается исполнительное производство по 5 оставшимся задолжностям, общая сумма которых теперь составляет около 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU