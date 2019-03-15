Юные хоккеисты команды «Торнадо» из Пскова завоевали серебро на международном турнире в Белоруссии

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-15T11:57:31+03:00

Псковские юные спортсмены уступили только будущим победителям турнира. Фото: Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту

Турнир проходил с 1 по 3 марта в городе Шклове

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Юные хоккеисты псковской команды Торнадо завоевали серебряные награды на международном турнире «Весенний ветер», проходившем Белоруссии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» поделились в госкомитете по физической культуре и спорту администрации Псковской области, соревнования принял у себя город Шклов.

В турнире участвовали мальчики 2010 года рождения и моложе. За награды турнира боролись две команды из России и две команды из Белоруссии. Всего на соревнования прибыли 80 спортсменов.

В первом матче псковичи встречались с командой «Гладиаторы» из белорусского города Горки и одержали уверенную победу со счетом 4:1. Во второй игре уступили победителям турнира, команде «Луч» из города Клинцы Брянской области со счетом 3:6.

Третье место - за сборной командой «СДЮШОР № 1» города Жодино из Минской области. Все команды, несмотря на юный возраст, показали достойную борьбу и волю к победе. Призеров и участников турнира организаторы наградили кубками, памятными дипломами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU