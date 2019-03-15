2019-03-15T11:57:31+03:00
Спорт

Юные хоккеисты команды «Торнадо» из Пскова завоевали серебро на международном турнире в Белоруссии

Турнир проходил с 1 по 3 марта в городе Шклове
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Псковские юные спортсмены уступили только будущим победителям турнира.Псковские юные спортсмены уступили только будущим победителям турнира.Фото: Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
Изменить размер текста:

Юные хоккеисты псковской команды Торнадо завоевали серебряные награды на международном турнире «Весенний ветер», проходившем Белоруссии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» поделились в госкомитете по физической культуре и спорту администрации Псковской области, соревнования принял у себя город Шклов.

В турнире участвовали мальчики 2010 года рождения и моложе. За награды турнира боролись две команды из России и две команды из Белоруссии. Всего на соревнования прибыли 80 спортсменов.

В первом матче псковичи встречались с командой «Гладиаторы» из белорусского города Горки и одержали уверенную победу со счетом 4:1. Во второй игре уступили победителям турнира, команде «Луч» из города Клинцы Брянской области со счетом 3:6.

Третье место - за сборной командой «СДЮШОР № 1» города Жодино из Минской области. Все команды, несмотря на юный возраст, показали достойную борьбу и волю к победе. Призеров и участников турнира организаторы наградили кубками, памятными дипломами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пыталовском районе пограничники не дали незаконно перевезти пистолет и резиновую дубинку
В Псковской области купят 50 квартир для ветеранов и семей с детьми-инвалидами
В Великих Луках приставы арестовали и продали на аукционе внедорожник должника
В Дедовичском районе женщина торговала опасным для здоровья самодельным алкоголем
В Новосокольническом районе зафиксирован первый крупный пал травы в 2019 году
Ганзейский деловой форум пройдет в Пскове в июне
Администрация Великих Лук держит под контролем ситуацию с запахом газа в доме на улице Дружбы
В Бежаницах появится новый автовокзал
Жители псковщины задолжали по имущественным налогам больше полумиллиарда рублей
Генконксул Норвегии предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран
В Бежаницком районе отремонтируют дом культуры и построят новый мост
Псковская десантно-штурмовая дивизия получила 39 единиц новейшей бронетанковой техники
В Великих Луках мужчина обманул знакомого на 1,2 миллиона рублей
В Себежском районе пограничники обнаружили спрятанные в вагонах с углем контрабандные сигареты
Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков
Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно
Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство предприятия «Титан-Полимер» в Пскове
В Пскове безработная женщина обманула банк и получила кредитную карту
Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения
Аварию на коллекторе в Псковском районе ликвидируют 14 марта