В Псковской области купят 50 квартир для ветеранов и семей с детьми-инвалидами

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-15T12:04:54+03:00

В Псковской области 50 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и семей с детьми-инвалидами получат средства на покупку жилья. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новоселье отметят не только жители Пскова, но и районных центров

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В Псковской области приобретут 50 квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

- География обширна – практически весь регион. Новое жилье будет приобретено для жителей Пскова, Великих Лук, Пустошки, Новосокольников, Невеля, Себежа, Бежаниц, Псковского района, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян.

Одними из первых свидетельства о предоставлении федеральной субсидии на покупку жилья получат ветераны Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают в старых и ветхих домах. Таких будет 17 человек. С 2010 года, отметил Армен Мнацаканян, в регионе улучшили свои жилищные условия 4 тысячи 431 ветеран.

Помимо этого субсидии будут предоставлены 19 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, 14 ветеранам боевых действий. В бюджете предусмотрены субвенции на сумму в 22 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU