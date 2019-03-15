2019-03-15T12:22:52+03:00
Происшествия

В Пыталовском районе пограничники не дали незаконно перевезти пистолет и резиновую дубинку

Обе находки – незарегистрированное оружие для самообороны
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Пистолет "Удар" может выбрызгивать активное вещество на расстояние до трех метров.Пистолет "Удар" может выбрызгивать активное вещество на расстояние до трех метров.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Пыталовском районе на международном пропускном пункте «Лудонка» пограничники дважды обнаружили оружие для самообороны в автомобилях, направлявшихся заграницу. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, теперь водителям транспортных средств грозит серьезное наказание.

Сначала пограничники для досмотра остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого был 47-летний гражданин России. Мужчина заметил, что в автомобиле у него нет ничего запрещенного. Однако во время тщательного досмотра автомобиля под водительским сиденьем сотрудники погрануправления обнаружили аэрозольный пистолет «УДАР» с тремя зарядами. Мужчина так и не смог объяснить, откуда взялось оружие и кому принадлежит.

Буквально через пару часов на этом же пункте пропуска в салоне другой легковушки пограничники обнаружили резиновую дубинку, которую также приравнивают к оружию самообороны.

Пограничники изъяли орудие и передали его полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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