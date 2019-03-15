2019-03-15T13:32:51+03:00
Происшествия

В Невеле мужчина угнал автомобиль у сестры своей сожительницы

Задержать его удалось в Великолукском районе, где злоумышленник скрывался в родной деревне
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Злоумышленника нашли в его родной деревне и задержали.Злоумышленника нашли в его родной деревне и задержали.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Великолукском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на чужом транспорте он уехал из Невеля.

Житель Великолукского района уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. После очередного возвращения из тюрьмы он поселился в Невеле. Здесь он жил с сестрой потерпевшей. Ночью 13 марта он похитил у ключи у родственницы своей сожительницы от автомобиля «ВАЗ» и гаража, где он был припаркован.

Потерпевшая обратилась в полицию на следующий день, когда обнаружила пропажу машины . Предполагаемого угонщика правоохранительным органам удалось найти быстро. Он скрывался в одной из деревень Великолукского района, откуда и был родом. Здесь же он прятал угнанный «ВАЗ». Мужчину задержали, автомобиль вернули законной владелице.

Против злоумышленника завели уголовное дело. За угон автомобиля ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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