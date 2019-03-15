2019-03-15T15:08:54+03:00
Звезды

Некоторые из экспонатов музея-заповедника «Михайловское» увидят в Берлине

Дни русской культуры в Германии пройдут в марте и апреле 2019 года
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" удивит жителей Берлина в Дни русской культуры в Германии.Музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" удивит жителей Берлина в Дни русской культуры в Германии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» едет в Берлин и готовит серию мероприятий в рамках Дней русской культуры в Германии. 28 марта в Российском доме науки и культуры откроется выставка «Русский народный костюм в миниатюре», сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы международного проекта «Русские сезоны». В экспозицию вошли костюмы, созданные по образцам старинных нарядов, которые сегодня хранятся в фондах музея-заповедника. Работать эта выставка будет до 28 апреля.

В рамках Дней русской культуры в Германии зрителям покажут детский спектакль «Колобок», проведут интерактив «деревенские посиделки». Одним из самых ярких элементов программы организаторы называют выступление музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», гостям предложат попробовать свои силы в русских народных играх 19 века «Тетера», «Растяпа», «Дударь», «Воротики», «Челнок», а еще научат танцевать под гармошку и даже петь старинные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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