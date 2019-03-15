В Пскове утвердили проект знака Ганзейский дней

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-15T16:57:22+03:00

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В Пскове прошло совещание, на котором окончательно выбрали проект знака Газейских дней. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, на этот раз участникам совещания удалось придти к единому мнению.

За основу для знака было решено взять доработанную версию эскиза Игоря Шаймарданова – это русская ладья на волнах из рукописных листов. Такая концепция связана с древней и богатой историей Пскова, которую многие поколения описывали в разных источниках. Все присутствовавшие на совещании согласились с тем, что наличие ладьи на знаке необходимо, однако мелочи необходимо более детально проработать.Ганзейский знак предложили сделать, в первую очередь, антивандальным.

КСТАТИ

Первая версия эскиза Игоря Шаймарданова вызвала буйную критику – автора обвиняли в плагиате, а также в добавлении современных воинских символов на паруса ладьи.

ИСТОЧНИК KP.RU