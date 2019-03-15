2019-03-15T17:44:27+03:00
Общество

В Невельском районе пограничники арестовали две машины с металлоломом

Общий вес незаконно перевозимого груза составил 45 тонн
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Две машины с металлоломом двигались из Белоруссии.Две машины с металлоломом двигались из Белоруссии.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Невельском районе недалеко от российско-белорусской границы пограничники задержали два грузовых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на них незаконно перевозили 45 тонн металлолома.

Первую машину остановили у деревни Туричино. За рулем грузовика марки «Даф» находился 52-летний гражданин Республики Беларусь. В прицепе большегруза было обнаружено около 25 тонн лома черного металла.

Вторая машина марки «Скания» с 20 тоннами металла в прицепе была остановлена на въезде в Россию в деревне Лобок. В обоих случаях водители не смогли предоставить никаких документов на груз. Также они не скрывали, что рассчитывают продать груз на территории России. В данный момент автомобили вместе с грузом конфискованы, против нарушителей возбудят дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские пограничники не дали вывезти из России штык-нож времен Великой Отечественной войны
В Пскове утвердили проект знака Ганзейский дней
Некоторые из экспонатов музея-заповедника «Михайловское» увидят в Берлине
В Невеле мужчина угнал автомобиль у сестры своей сожительницы
В Пыталовском районе пограничники не дали незаконно перевезти пистолет и резиновую дубинку
В Псковской области купят 50 квартир для ветеранов и семей с детьми-инвалидами
Юные хоккеисты команды «Торнадо» из Пскова завоевали серебро на международном турнире в Белоруссии
В Великих Луках приставы арестовали и продали на аукционе внедорожник должника
В Дедовичском районе женщина торговала опасным для здоровья самодельным алкоголем
В Новосокольническом районе зафиксирован первый крупный пал травы в 2019 году
Ганзейский деловой форум пройдет в Пскове в июне
Администрация Великих Лук держит под контролем ситуацию с запахом газа в доме на улице Дружбы
В Бежаницах появится новый автовокзал
Жители псковщины задолжали по имущественным налогам больше полумиллиарда рублей
Генконксул Норвегии предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран
В Бежаницком районе отремонтируют дом культуры и построят новый мост
Псковская десантно-штурмовая дивизия получила 39 единиц новейшей бронетанковой техники
В Великих Луках мужчина обманул знакомого на 1,2 миллиона рублей
В Себежском районе пограничники обнаружили спрятанные в вагонах с углем контрабандные сигареты
Жители поселка Усвяты ходят на работу с вилами из-за гуляющих по райцентру волков
Псковичи предлагают запустить «Ласточку» по маршруту «Псков-Великий Новгород-Петрозаводск» через Дно
Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство предприятия «Титан-Полимер» в Пскове
В Пскове безработная женщина обманула банк и получила кредитную карту
Виктор Керницкий: Для проектируемого в Пскове предприятия «Титан» роза ветров не имеет значения
Аварию на коллекторе в Псковском районе ликвидируют 14 марта