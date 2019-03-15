В Невельском районе пограничники арестовали две машины с металлоломом

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-15T17:44:27+03:00

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В Невельском районе недалеко от российско-белорусской границы пограничники задержали два грузовых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на них незаконно перевозили 45 тонн металлолома.

Первую машину остановили у деревни Туричино. За рулем грузовика марки «Даф» находился 52-летний гражданин Республики Беларусь. В прицепе большегруза было обнаружено около 25 тонн лома черного металла.

Вторая машина марки «Скания» с 20 тоннами металла в прицепе была остановлена на въезде в Россию в деревне Лобок. В обоих случаях водители не смогли предоставить никаких документов на груз. Также они не скрывали, что рассчитывают продать груз на территории России. В данный момент автомобили вместе с грузом конфискованы, против нарушителей возбудят дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU