В Пскове оштрафована владелица закусочной «Два капитана»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-16T09:48:28+03:00

В Пскове оштрафовали владелицу закусочной за торговлю алкоголем без разрешительной лицензии. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове владелица павильона-закусочной «Два капитана», который располагается на ближнем Завеличье и работает уже довольно много лет, оштрафована на 50 тысяч рублей. Таково решение арбитражного суда Псковской области, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре региональной столицы. Собственник привлечен к административной ответственности за незаконную продажу алкогольных напитков.

Как пояснили в ведомстве, у индивидуального предпринимателя не было лицензий на торговлю спиртным. Выяснилось это при проведении проверки прокуратурой города, инициатором ее выступила прокуратура области.

Было возбуждено дело об административной ответственности (ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ). Собранные материалы направили в суд. Арбитраж признал владелицу закусочной виновной и наложил штраф.

До получения предпринимателем лицензии в этой закусочной запрещена продажа любого алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU