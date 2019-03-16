Жительница Пскова оказалась на скамье подсудимых за нападение на полицейского
Жительница Пскова может провести ближайшие пять лет своей жизни в местах лишения свободы. Таково наказание, предусмотренное частью 1 статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы.
Женщину обвиняют в нападении на сотрудника полиции.
Произошло все в январе этого года в подъезде дома 15 по улице Инженерной. Женщина курила на лестничной площадке. Когда страж правопорядка сделал ей замечание, пояснив, что это общественной место, и здесь не следует дымить, псковичка накинулась на мужчину с кулаками. Колотила по ногам и плечам. Сотрудник полиции находился при исполнении, а потому нападение было расценено не как бытовая ссора двух гражданских лиц, а применение насилия к представителю власти.
Было возбуждено уголовное дело. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU