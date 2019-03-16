Фандрайзинг изучают участники псковского проекта «Лидер года»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-16T10:53:48+03:00

В Пскове на финишную прямую выходит конкурс "Лидер года". Фото: Катерина Кочкина.

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Кадровый конкурс «Лидер года», проводимый в Псковской области, подходит к финалу. 16 и 17 марта запланированы заключительные семинары третьего этапа курса, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона. С участниками проекта работает Инга Моисеева, исполнительный директор D-Group. Social, специалист в области благотворительности и коммуникаций. Претенденты на лидерство изучают основы фандрайзинга и коммуникации в работе с партнерами. По сути, речь идет о том, как найти деньги на реализацию своего проекта.

С 18 марта участники конкурса приступят к их подготовке. Этот этап продлится до 28 марта. Консультантами выступят представители администрации области.

31 марта назовут 10 финалистов по итогам этого этапа.

КОНКРЕТНО

Конкурс проводится в Псковской области по предложению губернатора. Сильнейшие участники смогут пройти стажировку в органах исполнительной власти и будут включены в кадровый резерв.

ИСТОЧНИК KP.RU