Московский институт поможет псковским дорогам

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-16T11:46:14+03:00

У Псковской области появится своя транспортная стратегия, учтут в ней потоки грузового, общественного и личного автотранспорта, а также железнодорожное сообщение. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Транспортная стратегия для Псковской области будет разработана при участии Научно-исследовательского института городского транспорта Москвы. В проекте не только организация дорожного движения, парковок, пешеходных и велосипедных дорожек, но и администрирование грузовых перевозок, развитие тарифной политики пассажирских перевозок, развитие службы такси, железнодорожного сообщения. Одним словом, не только организация внутренних транспортных потоков и создание условий для жизни населения, но и доступность региона для туристов, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора Псковской области.

Накануне состоялась встреча Михаила Ведерникова с генеральным директором московского НИИ Александром Поляковым. Обсуждались некоторые детали предстоящей работы. Известно, что одним из направлений станет автоматизированная система диспетчерского управления пассажирским транспортом, что поможет организовать бесперебойное движение автобусов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU