На берегах Псковского и Чудского озер организованы посты для остановки рыбаков

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-16T12:23:59+03:00

В Псковской области 16 и 17 марта спасатели и сотрудники ГИБДД дежурят вблизи Псковского и Чудского озер, чтобы не выпустить рыбаков на уже хрупкий лед водоемов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Псковской области 16 и 17 марта на временных постах вблизи Псковско-Чудского водоема дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД. Их задача – остановить рыбаков, готовых в погоне за уловом выехать на транспорте или выйти на лед озер, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В регионе установились плюсовые температуры, лед истончается, образуются промоины, появляются открытые участки воды. Многие реки уже вскрылись ото льда. Но на крупных озерах он пока еще остается, и с берега может показаться, что лед довольно прочный.

Сейчас в Псковской области действует запрет для выхода на лед водоемов. Организовано патрулирование спасателей в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.

- На случай возникновения опасных ситуаций у сотрудников имеются спасательные средства, необходимые для оказания помощи, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU