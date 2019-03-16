На берегах Псковского и Чудского озер организованы посты для остановки рыбаков
В Псковской области 16 и 17 марта на временных постах вблизи Псковско-Чудского водоема дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД. Их задача – остановить рыбаков, готовых в погоне за уловом выехать на транспорте или выйти на лед озер, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В регионе установились плюсовые температуры, лед истончается, образуются промоины, появляются открытые участки воды. Многие реки уже вскрылись ото льда. Но на крупных озерах он пока еще остается, и с берега может показаться, что лед довольно прочный.
Сейчас в Псковской области действует запрет для выхода на лед водоемов. Организовано патрулирование спасателей в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.
- На случай возникновения опасных ситуаций у сотрудников имеются спасательные средства, необходимые для оказания помощи, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU