В Пскове назвали победителей конкурса «Ученик года – 2019»

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-16T13:50:15+03:00

В Пскове наградили победителей и участников конкурса "Ученик года - 2019". Благодарственные письма вручила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Фото: Пресс-служба администрации Пскова

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В Пскове завершился конкурс «Ученик года – 2019». И по его итогам победителями стали сразу два школьника, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета.

Дипломы о победе получили одиннадцатиклассник Алексей Сарин из общеобразовательной школы №2 и одиннадцатиклассник Устин Яников из Псковского технического лицея.

Серебро досталось ученице одиннадцатого класса Гуманитарного лицея Анастаия Алексеева, бронзу завоевала десятиклассница Дарья Смирнова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Все победители получили дипломы и подарки. Благодарственные письма вручили и участникам проекта.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Ученик года» проводится в Пскове с 2000 года. В 2019 году его темой стала подготовка к Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в июне этого года. За победу сражались 21 школьник из 20 образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU