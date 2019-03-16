В Пскове назвали победителей конкурса «Ученик года – 2019»
В Пскове завершился конкурс «Ученик года – 2019». И по его итогам победителями стали сразу два школьника, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета.
Дипломы о победе получили одиннадцатиклассник Алексей Сарин из общеобразовательной школы №2 и одиннадцатиклассник Устин Яников из Псковского технического лицея.
Серебро досталось ученице одиннадцатого класса Гуманитарного лицея Анастаия Алексеева, бронзу завоевала десятиклассница Дарья Смирнова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Все победители получили дипломы и подарки. Благодарственные письма вручили и участникам проекта.
СПРАВКА «КП»
Конкурс «Ученик года» проводится в Пскове с 2000 года. В 2019 году его темой стала подготовка к Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в июне этого года. За победу сражались 21 школьник из 20 образовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU