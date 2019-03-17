2019-03-17T09:45:39+03:00
Общество

В Пскове открывается Духовная академия для мирян

Авторство проекта принадлежит Псковской епархии
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Духовная академия для мирян начинает работу в Пскове с 19 марта.Духовная академия для мирян начинает работу в Пскове с 19 марта.
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С 19 марта в Пскове начинает работу Духовная академия для мирян. Площадкой для проведения занятий станет приходский дом в Псковском кремле, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской епархии, выступившей автором проекта.

Работать академия будет еженедельно весь Великий пост – с 19 марта по 17 апреля. Занятия проведут выпускники МГУ им М.В.Ломоносова, СПбГУ, ПсковГУ и высших духовных учебных заведений.

Ближайшее занятие пройдет во вторник в 18.30. Следующее – в среду в 19.30.

В митрополии подчеркнули, что все слушатели академии смогут получить ответы на вопросы о том, «кто такой Бог, есть ли Он в этом мире, где несчастья, зло, несправедливость господствуют порой почти беспредельно».

Форма работы со слушателями предполагает не только лекции, но и беседы.

КОНКРЕТНО

Приходской дом располагается на территории Псковского кремля в двухэтажном белом здании за Троицким собором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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