2019-03-17T11:42:46+03:00
Происшествия

Очевидцев наезда джипа на пешехода ищут в Пскове

ДТП произошло на улице Труда в начале марта
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове устанавливаю водителя, который на легковой машине сбил девушку на улице Труда 5 марта 2019 года.В Пскове устанавливаю водителя, который на легковой машине сбил девушку на улице Труда 5 марта 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 5 марта на улице Труда у дома №51. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, все случилось в 8.45. Двадцатилетняя жительница областной столицы переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Легковой автомобиль, предположительно джип, сбил девушку с ног. Водитель не стал выходить из салона. Осознав, что он сбил человека, тут же сдал назад и уехал с места происшествия.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. В ведомстве уточнили, что в травмпункт она обратилась самостоятельно.

Виновного в этой аварии разыскивают. Именно поэтому сотрудники ГИБДД просят всех, кто был очевидцем дорожно-транспортного происшествия на улице Труда, позвонить в полицию.

КОНКРЕТНО

Телефоны для связи (8112) 29-25-82, 29-25-83 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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