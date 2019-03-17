В голосовании за звание лучшего свадебного фотографа Псковской области лидирует Константин Тищенко

СЕГОДНЯ 20:02 2019-03-17T20:02:34+03:00

В конкурсе на звание лучшего свадебного фотографа в Псковской области лидирует Константин Тищенко. Фото Константина Тищенко.

Изменить размер текста: A A

23 марта в Пскове назовут лучшего свадебного фотографа. Награждение пройдет в рамках выставки «Свадьба EXPO», которая состоится в ТРК «Акваполис».

За звание сильнейшего сражаются именитые и начинающие мастера, всего было подано 17 заявок.

Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды – Псков».

По данным на 17 марта, лидером стал Константин Тищенко. На конкурс он представил три свои работы – белоснежную зимнюю, золотую осеннюю и ночную летнюю. Одна из его фотографий уже набрала 400 голосов, значительно опередив соперников.

Работы Константина Тищенко ранее можно было увидеть в псковском глянцевом журнале «Свадебный переполох».

КСТАТИ

Не только читатели, но и эксперты определяют сильнейших. После завершения голосования и снятия накруток члены жюри проголосуют за работы конкурсантов. Один голос судьи приравнен к 30 голосам читателей.

КОНКРЕТНО

Ранее победителями конкурса «Лучший свадебный фотограф» становились: Яна Жаринцова, Элеонора Миллер, Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU