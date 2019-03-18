В Пскове несколько сирот добились положенной квартиры после обращения в прокуратуру

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-18T09:36:59+03:00

Сразу несколько сирот из Пскова после прокурорской проверки стали обладателями жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Пскове сироты получили положенное по закону жилье после обращения в прокуратуру. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, власти муниципалитета не выделяли жилье и тем самым нарушали закон.

Псковичам, относящимся к числу детей-сирот, приходилось жить на съемной квартире или у знакомых, пока им не выделяли положенное жилье. Все нарушения сотрудники прокуратуры выявили во время проверки, которую провели после поступления жалоб. Следующим шагом надзорного органа стала подготовка исков к администрации муниципалитета. Их незамедлительно отправили в суд для рассмотрения.

Исковые заявления прокуратуры были полностью удовлетворены. Суд обязал городские власти обеспечить псковичей жильем. Прокуратура продолжит следить за ситуацией с обеспечением детей-сирот положенными по закону квартирами.

ИСТОЧНИК KP.RU