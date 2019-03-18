2019-03-18T11:18:57+03:00
Звезды

Представители псковских сето едут на международный форум в Ханты-Мансийск

В мероприятии примут участие более 500 человек со всей страны
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Представители малочисленной народности сето из Псковской области отправятся на международный форум.Представители малочисленной народности сето из Псковской области отправятся на международный форум.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Представители народности сето представят Псковскую область на международном форуме «Год языков» в Ханты-Мансийске, который пройдет 20-22 марта. Информацией об этом с «Комсомольской Правдой – Псков» поделились в пресс-службе администрации Псковской области.

Главная идея предстоящего форума – сохранение языковых и культурных традиций малочисленных народов, проживающих на территории России, а также в ближнем зарубежье. Программа форума включает в себя обзорную экскурсию по Ханты-Мансийску, посещение Археопарка, а также этнического музея под открытым небом «Торум Маа».

Участники форума планируют обсудить пробелы, с которыми сталкиваются малочисленные народы во многих регионах России. Также для преподавателей языков пройдут мастер-классы.

Представители Псковской области планируют выступить с докладом во второй день работы форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове скончался Анатолий Изосин
Псковский боксер завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях среди студентов
В Невельском районе пожарные спасли жилой дом
В Пскове несколько сирот добились положенной квартиры после обращения в прокуратуру
В голосовании за звание лучшего свадебного фотографа Псковской области лидирует Константин Тищенко
Очевидцев наезда джипа на пешехода ищут в Пскове
В Пскове открывается Духовная академия для мирян
В Пскове назвали победителей конкурса «Ученик года – 2019»
На берегах Псковского и Чудского озер организованы посты для остановки рыбаков
Московский институт поможет псковским дорогам
Фандрайзинг изучают участники псковского проекта «Лидер года»
Жительница Пскова оказалась на скамье подсудимых за нападение на полицейского
В Пскове оштрафована владелица закусочной «Два капитана»
Псковские пограничники не дали вывезти из России штык-нож времен Великой Отечественной войны
В Невельском районе пограничники арестовали две машины с металлоломом
В Пскове утвердили проект знака Ганзейский дней
Некоторые из экспонатов музея-заповедника «Михайловское» увидят в Берлине
В Невеле мужчина угнал автомобиль у сестры своей сожительницы
В Пыталовском районе пограничники не дали незаконно перевезти пистолет и резиновую дубинку