Представители псковских сето едут на международный форум в Ханты-Мансийск

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-18T11:18:57+03:00

Представители малочисленной народности сето из Псковской области отправятся на международный форум. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В мероприятии примут участие более 500 человек со всей страны

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Представители народности сето представят Псковскую область на международном форуме «Год языков» в Ханты-Мансийске, который пройдет 20-22 марта. Информацией об этом с «Комсомольской Правдой – Псков» поделились в пресс-службе администрации Псковской области.

Главная идея предстоящего форума – сохранение языковых и культурных традиций малочисленных народов, проживающих на территории России, а также в ближнем зарубежье. Программа форума включает в себя обзорную экскурсию по Ханты-Мансийску, посещение Археопарка, а также этнического музея под открытым небом «Торум Маа».

Участники форума планируют обсудить пробелы, с которыми сталкиваются малочисленные народы во многих регионах России. Также для преподавателей языков пройдут мастер-классы.

Представители Псковской области планируют выступить с докладом во второй день работы форума.

ИСТОЧНИК KP.RU