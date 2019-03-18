2019-03-18T12:48:56+03:00
Спорт

Псковский боксер завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях среди студентов

Состязания проходили в Екатеринбурге с 11 по 17 марта
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Псковский боксер завоевал награду на соревнованиях в Екатеринбурге. Фото: группа "Любительский бокс в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".Псковский боксер завоевал награду на соревнованиях в Екатеринбурге. Фото: группа "Любительский бокс в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".
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Псковский боксер Эльми Зиядзаде завоевал бронзовую награду на всероссийских соревнованиях среди студентов, проходивших в Екатеринбурге с 11 по 17 марта. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Комитета по спорту Псковской области, регион представляли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, а также боксеры из Центра спортивной подготовки Псковской области.

Обладателю награды пришлось провести на соревнованиях два боя. Еще один представитель Псковской области, Глеб Голик, остановился в шаге от пьедестала и занял четвертую строчку в итоговом протоколе.

Как отметил тренер псковской команды Вадим Голик, соревнования прошли на хорошем уровне, среди соперников были призеры и участники чемпионата Европы среди студентов.

КСТАТИ

Пскович Александр Кальницкий скоро в составе сборной России среди юниоров выступит на международном турнире в Литве. Еще один молодой спортсмен, Артур Кулаков, готовится к крупным международным соревнованиям в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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