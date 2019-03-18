В Пскове скончался Анатолий Изосин
В Пскове ушел из жизни Анатолий Изосин, почетный гражданин города, долгое время возглавлявший Домостроительный комбинат. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в группе компаний «ЛУГ».
Руководство и сотрудники предприятия выразили свои соболезнования родным и близким Анатолия Федоровича. «Многие годы своей жизни он отдал профессии строителя. Но на самом деле его по праву можно назвать созидателем. Он умел работать с людьми, зажигать их новыми идеями. Пусть искры созидания, оставленные Анатолием Изосиным, не погаснут, пусть его дела продолжают ученики и последователи», - отметили в группе компаний «ЛУГ».
СПРАВКА «КП»
Анатолий Изосин родился в Пензенской области, Сразу после окончания института прибыл в Псков, где был принят на работу в Домостроительный комбинат. Анатолий Изосин прошел все ступени: от мастера и прораба до директора предприятия.
Очень много внимания он уделял ветеранам предприятия, оказывал благотворительную помощь социальным учреждениям Псковской области.
КОНКРЕТНО
Прощание с Анатолием Изосиным состоится 19 марта в 10.00 в церкви Георгия со Взвоза. Она располагается на улице Георгиевской, дом 1. Этот храм восстанавливался при помощи Домостроительного комбината.
ИСТОЧНИК KP.RU