В Пскове скончался Анатолий Изосин

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-18T13:58:56+03:00

Анатолий Изосин умер в возрасте 68 лет. Фото: из семейного архива Анатолия Изосина.

До декабря 2017 года он возглавлял ЗАО «Строительная фирма «ДСК»

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В Пскове ушел из жизни Анатолий Изосин, почетный гражданин города, долгое время возглавлявший Домостроительный комбинат. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в группе компаний «ЛУГ».

Руководство и сотрудники предприятия выразили свои соболезнования родным и близким Анатолия Федоровича. «Многие годы своей жизни он отдал профессии строителя. Но на самом деле его по праву можно назвать созидателем. Он умел работать с людьми, зажигать их новыми идеями. Пусть искры созидания, оставленные Анатолием Изосиным, не погаснут, пусть его дела продолжают ученики и последователи», - отметили в группе компаний «ЛУГ».

СПРАВКА «КП»

Анатолий Изосин родился в Пензенской области, Сразу после окончания института прибыл в Псков, где был принят на работу в Домостроительный комбинат. Анатолий Изосин прошел все ступени: от мастера и прораба до директора предприятия.

Очень много внимания он уделял ветеранам предприятия, оказывал благотворительную помощь социальным учреждениям Псковской области.

КОНКРЕТНО

Прощание с Анатолием Изосиным состоится 19 марта в 10.00 в церкви Георгия со Взвоза. Она располагается на улице Георгиевской, дом 1. Этот храм восстанавливался при помощи Домостроительного комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU