15 нарушителей запрета выхода на лед Псковского и Чудского озер оштрафуют
Псковские спасатели организовали проверку ледовой поверхности Псковского и Чудского озер, чтобы найти нарушителей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в центре государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области, патруль обнаружил 15 рыбаков на льду водоемов.
Инспектировали спасатели Псковское и Чудское озера на катере с воздушной подушкой. Такая проверка на акватории водоемов велась 16 и 17 марта, когда многие решили провести свои выходные за рыбалкой. Только многие любители зимнего лова проигнорировали запрет, который действует с 8 марта.
В основном нарушителями стали жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и Белоруссии, которые гостили в Псковской области. Против них завели дела об административном правонарушении. После рассмотрения их судом нарушителей могу наказать штрафом, размер которого может варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей.
КСТАТИ
В Псковской области установилась теплая и дождливая погода, которая способствует быстрому таянию льда. Находиться на нем крайне опасно. Спасатели продолжат информировать жителей Псковской области о запрете выхода на лед водоемов, а также патрулировать водоемы.
ИСТОЧНИК KP.RU