15 нарушителей запрета выхода на лед Псковского и Чудского озер оштрафуют

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-18T14:42:24+03:00

15 рыбаков из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Белоруссии заплатят штрафы за подледную рыбалку на льду Псковско-Чудского водоема. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

После рассмотрения дел об административном правонарушении рыбаки раскошелятся на сумму от 3 до 5 тысяч рублей

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Псковские спасатели организовали проверку ледовой поверхности Псковского и Чудского озер, чтобы найти нарушителей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в центре государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области, патруль обнаружил 15 рыбаков на льду водоемов.

Инспектировали спасатели Псковское и Чудское озера на катере с воздушной подушкой. Такая проверка на акватории водоемов велась 16 и 17 марта, когда многие решили провести свои выходные за рыбалкой. Только многие любители зимнего лова проигнорировали запрет, который действует с 8 марта.

В основном нарушителями стали жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и Белоруссии, которые гостили в Псковской области. Против них завели дела об административном правонарушении. После рассмотрения их судом нарушителей могу наказать штрафом, размер которого может варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей.

КСТАТИ

В Псковской области установилась теплая и дождливая погода, которая способствует быстрому таянию льда. Находиться на нем крайне опасно. Спасатели продолжат информировать жителей Псковской области о запрете выхода на лед водоемов, а также патрулировать водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU